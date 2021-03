Olga Kapranova | chi è? VIDEO

(Di martedì 2 marzo 2021)è una ginnasta russa che si è ritirata dal mondo sportivo nel 2009. E’ stata campionessa mondiale individuale quindici anni fa, nel 2005.è nata il 6 Dicembre del 1987 a Mosca, in Russia ed oggi ha 33 anni. E’ alta 1,77m e pesa 57 kg. Ha una sorella, Yekaterina. Nella sua carriera ha militato per la squadra del Gazprom. Continuando a parlare dipossiamo sottolineare che dopo aver vinto il mondiale di Baku nel 2005 ha continuato a vincere praticamente un po tutto. Ha vinto infatti durante la Coppa del mondo del 2007 e del 2008 ma anche nella finale Gran Premio del 2007. Inoltre è risultata medaglia di bronzo ai campionati del mondo del 2007 restando dietro alla propria compagna di squadra: Vera ...

