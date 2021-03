Michelle Hunziker e “l’intervista” dei follower sul social: dal sesso con Tomaso agli attacchi d’ansia (Di martedì 2 marzo 2021) Michelle Hunziker si fa intervistare dai suoi follower sul social. Michelle Hunziker ha voluto accontentare i suoi fan rispondendo a domande private, che spaziavano dal peso al sesso col marito, passando per la gelosia e gli attacchi d’ansia. Il primo quesito per Michelle Hunziker è stato relativo al peso e la showgirl, salendo sulla bilancia, ha dimostrato di superare di poco i 60 chili. Sono poi cominciate alcune domande personali, come quella sugli attacchi d’ansia: “Dopo un periodo molto brutto della mia vita – ha spiegato – ho avuto attacchi di panico, mi sono fatta aiutare e sono riuscita a gestirli… Purtroppo questa è la piaga di questo ... Leggi su newscronaca.myblog (Di martedì 2 marzo 2021)si fa intervistare dai suoisulha voluto accontentare i suoi fan rispondendo a domande private, che spaziavano dal peso alcol marito, passando per la gelosia e gli. Il primo quesito perè stato relativo al peso e la showgirl, salendo sulla bilancia, ha dimostrato di superare di poco i 60 chili. Sono poi cominciate alcune domande personali, come quella sugli: “Dopo un periodo molto brutto della mia vita – ha spiegato – ho avutodi panico, mi sono fatta aiutare e sono riuscita a gestirli… Purtroppo questa è la piaga di questo ...

