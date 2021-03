Live Juventus-Spezia 0-0: c'è Kulusevski con Ronaldo (Di martedì 2 marzo 2021) La Juventus non vuole mollare la corsa scudetto, ma ha bisogno di tre punti nell'anticipo del turno infrasettimanale contro lo Spezia. All'Allianz Stadium i bianconeri sono chiamati a... Leggi su ilmattino (Di martedì 2 marzo 2021) Lanon vuole mollare la corsa scudetto, ma ha bisogno di tre punti nell'anticipo del turno infrasettimanale contro lo. All'Allianz Stadium i bianconeri sono chiamati a...

juventusfc : Mister @Pirlo_official presenta #JuveSpezia! Le sue parole LIVE su @JuventusTV ?? - JuventusTV : LIVE! E' iniziato in diretta dall'Allianz Stadium il pre #JuveSpezia! - juventusfc : FORZA RAGAZZE! ?? #SanMarinoJuve è LIVE qui: - RedazioneFM : #SerieA: #JuveSpezia in diretta - MasjuPurwoko : RT @top5vid: Juventus vs Spezia LIVE #JuveSpezia ???? -