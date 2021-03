Lapo Elkann e gli antivaccinisti

Leggi su butac

(Di martedì 2 marzo 2021) Sulla bacheca di un soggetto che mi era stato segnalato per altra bufala ho trovato anche questo meme, e ho pensato fosse utile trattarlo anche se nessuno me l’aveva ancora segnalato, specie visto che si tratta di una questione di pochissimi minuti. Il meme vuole essere divertente, e vi si legge:: Non farò il vaccino, Non introdurrò nel mio organismo sostanze pericolose e che non conoscoSulla bacheca dove l’ho trovato la confusione è evidente, vi si trovano sia novax che ridono che novax che rispondono al post in maniera seria, come Ghigo: Mi è sempre stato simpatico il ragazzo! O Gabriella: Mi sembra strano detto da lui…essendo massone e in linea con l elite…. Soggetti talmente poco attenti da non comprendere che chi l’ha postato voleva fare dell’ironia contro. Ma vorrei spezzare una lancia nei suoi confronti. ...