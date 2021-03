Il Pd: “Noi chiedevamo una lista unica, è Alzano Viva che non ci sta” (Di martedì 2 marzo 2021) Il Direttivo del circolo PD di Alzano Lombardo col capogruppo in Consiglio Comunale Mario Zanchi non concordano sulla “rappresentazione della nostra posizione attraverso un estratto virgolettato di due righe che dichiara, in modo evidente, la volontà mistificatoria e strumentale di Alzano Viva e conferma, tra l’altro, la giustezza della posizione da noi assunta”. Si riferiscono alla lettera e agli interrogativi di Alzano Viva sulla sfumata collaborazione in vista delle prossime amministrative in quel di Alzano Lombardo Leggi anche Verso il voto Amministrative, il Pd respinge ogni intesa, Alzano Viva: “Perché?” . Per questo ci hanno inviato la versione integrale della nostra posizione espressa ad Alzano Viva nella ... Leggi su bergamonews (Di martedì 2 marzo 2021) Il Direttivo del circolo PD diLombardo col capogruppo in Consiglio Comunale Mario Zanchi non concordano sulla “rappresentazione della nostra posizione attraverso un estratto virgolettato di due righe che dichiara, in modo evidente, la volontà mistificatoria e strumentale die conferma, tra l’altro, la giustezza della posizione da noi assunta”. Si riferiscono alla lettera e agli interrogativi disulla sfumata collaborazione in vista delle prossime amministrative in quel diLombardo Leggi anche Verso il voto Amministrative, il Pd respinge ogni intesa,: “Perché?” . Per questo ci hanno inviato la versione integrale della nostra posizione espressa adnella ...

InTheMeadow_ : RT @kamarmanyani: Non mette la faccia in un decreto firmato da lui stesso, nemmeno dopo due settimane di silenzio totale durante le quali n… - RobertaDowney7 : RT @kamarmanyani: Non mette la faccia in un decreto firmato da lui stesso, nemmeno dopo due settimane di silenzio totale durante le quali n… - _artofmoments : RT @kamarmanyani: Non mette la faccia in un decreto firmato da lui stesso, nemmeno dopo due settimane di silenzio totale durante le quali n… - 6dimattina_ : RT @kamarmanyani: Non mette la faccia in un decreto firmato da lui stesso, nemmeno dopo due settimane di silenzio totale durante le quali n… - kamarmanyani : Non mette la faccia in un decreto firmato da lui stesso, nemmeno dopo due settimane di silenzio totale durante le q… -

Ultime Notizie dalla rete : Noi chiedevamo DA OGGI IN POI LA NOSTRA ISOLA HA PIU' DATI SU CUI LAVORARE. Sicuramente il tutto non è stato fatto perché lo abbiamo detto noi, ma per via Di un aumento dei contagi con variante all'interno, ma questo ci porta ad esser soddisfatti perché chiedevamo da circa ...

Rosolini non ha più il sindaco: Incatasciato sfiduciato dal Consiglio "Noi - ha detto Calvo - chiedevamo visibilità politica. Se lei questa sera restasse sindaco, dovrà fare piazza pulita di esperti e di faccendieri". Il consigliere Piero Assenza per il Pd ha detto no ...

Il Pd: “Noi chiedevamo una lista unica, è Alzano Viva che non ci sta” BergamoNews Sicuramente il tutto non è stato fatto perché lo abbiamo detto, ma per via Di un aumento dei contagi con variante all'interno, ma questo ci porta ad esser soddisfatti perchéda circa ...- ha detto Calvo -visibilità politica. Se lei questa sera restasse sindaco, dovrà fare piazza pulita di esperti e di faccendieri". Il consigliere Piero Assenza per il Pd ha detto no ...