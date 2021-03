I campioni se ne vanno, i club muoiono: la bolla del calcio cinese è scoppiata (Di martedì 2 marzo 2021) Lo Jiangsu FC domenica è fallito tre mesi dopo aver festeggiato il primo titolo della Super League cinese. E non è il primo club di alto livello a cessare le attività così di punto in bianco: il Tianjin Tianhai è fallito lo scorso maggio e i tifosi sostenitori dei Tianjin Tigers sono preoccupati che la loro squadra faccia la stessa fine. Il Guardian analizza un trend ormai palese: la bolla del calcio cinese, pompata direttamente dallo Stato, è scoppiata. I campioni se ne vanno, i tetti salariali non li attraggono più, e le società spariscono. Voleva farcela, ma non ce l’ha fatta. Quando Xi Jinping, il presidente del paese, circa dieci anni fa chiarì che era ora di porre fine alla mancanza di risultati nel calcio ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 2 marzo 2021) Lo Jiangsu FC domenica è fallito tre mesi dopo aver festeggiato il primo titolo della Super League. E non è il primodi alto livello a cessare le attività così di punto in bianco: il Tianjin Tianhai è fallito lo scorso maggio e i tifosi sostenitori dei Tianjin Tigers sono preoccupati che la loro squadra faccia la stessa fine. Il Guardian analizza un trend ormai palese: ladel, pompata direttamente dallo Stato, è. Ise ne, i tetti salariali non li attraggono più, e le società spariscono. Voleva farcela, ma non ce l’ha fatta. Quando Xi Jinping, il presidente del paese, circa dieci anni fa chiarì che era ora di porre fine alla mancanza di risultati nel...

