Grande Fratello Vip 5: Tommaso Zorzi ha vinto, la classifica (Di martedì 2 marzo 2021) Tutto quello che è accaduto nel corso dell'ultima puntata di questa lunghissima edizione della versione Vip del reality condotto da Alfonso Signorini tra sorprese, lacrime e un ultimo televoto flash che ha portato alla vittoria l'influencer L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di martedì 2 marzo 2021) Tutto quello che è accaduto nel corso dell'ultima puntata di questa lunghissima edizione della versione Vip del reality condotto da Alfonso Signorini tra sorprese, lacrime e un ultimo televoto flash che ha portato alla vittoria l'influencer L'articolo proviene da Gossip e Tv.

trash_italiano : HO BISOGNO DI UN GRANDE FRATELLO JUNIOR. #GFVIP - MediasetTgcom24 : 'Grande Fratello Vip 5' incorona Tommaso Zorzi: è lui il 'vippone' più amato #grandefratellovip5… - fanpage : Caro Grande Fratello, non si scherza con i colori dell'arcobaleno (e non esiste una 'sensibilità omosessuale') di… - vuoiC0ndurreTu : RT @Giulia36534517: Per tanti anni ho visto il Grande Fratello, ma non mi sono mai affezzionata a nessun concorrente! Con Tommaso è success… - miciainp : RT @ang_eli_ca_: Una delle cose più belle che ci lascia il questo grande fratello ??? #tzvip #sovip -