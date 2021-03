“E’ un cesso fotonico!” Svelato in diretta il nome dell’amore di Dayane, Signorini non se lo aspettava. Chi è (Di martedì 2 marzo 2021) Così, dopo lunghi sei mesi, la quinta edizione del Grande Fratello Vip, magistralmente condotta da Alfonso Signorini, si è conclusa ieri, 1 marzo, e ha visto come vincitore l’influencer milanese Tommaso Zorzi. La sua simpatia e la sua stravaganza hanno conquistato il pubblico, preferendolo al bellissimo Pier Paolo Pretelli. Una serata emozionante in cui i vipponi si sono commossi e hanno avuto modo di ripercorrere svariati momenti della loro vita trascorsa all’interno della Casa di Cinecittà. Come forse in pochi si aspettavano, Dayane Mello non è riuscita a uscire vittoriosa dal programma, anche se è stata tra i finalisti che hanno presenziato quasi fino alla fine della trasmissione. Poco prima di varcare la porta rossa, però, è stata data la possibilità alla modella brasiliana di ricongiungersi con la sua amata figliola ... Leggi su viaggiarealverde (Di martedì 2 marzo 2021) Così, dopo lunghi sei mesi, la quinta edizione del Grande Fratello Vip, magistralmente condotta da Alfonso, si è conclusa ieri, 1 marzo, e ha visto come vincitore l’influencer milanese Tommaso Zorzi. La sua simpatia e la sua stravaganza hanno conquistato il pubblico, preferendolo al bellissimo Pier Paolo Pretelli. Una serata emozionante in cui i vipponi si sono commossi e hanno avuto modo di ripercorrere svariati momenti della loro vita trascorsa all’interno della Casa di Cinecittà. Come forse in pochi sino,Mello non è riuscita a uscire vittoriosa dal programma, anche se è stata tra i finalisti che hanno presenziato quasi fino alla fine della trasmissione. Poco prima di varcare la porta rossa, però, è stata data la possibilità alla modella brasiliana di ricongiungersi con la sua amata figliola ...

OhhRenato : Una donna dice: Mi sono innamorata di un uomo, ma di lui conosco solo la voce. Io penso: Si sarà innamorata, sicura… - sara13100613 : RT @milenarimucci: Comunque sappiate che lui è LELE, la voce di cui pare si sia innamorata Dayane e che Alfonso, in diretta, ha chiamato CE… - milenarimucci : Comunque sappiate che lui è LELE, la voce di cui pare si sia innamorata Dayane e che Alfonso, in diretta, ha chiama… - mary250025 : Che scivoloni assurdi... rosalinda che parla di amore criticando dayane dopo che ha tradito l’ex in diretta naziona… - Biagio71To : Signorini si è riferito ad un lavoratore, tal Lele come “cesso fotonico”. Ma come si permette? Lui si sente figa? #gfvip -