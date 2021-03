Covid: Ciriani, 'Draghi riprende da dove ha lasciato Conte, Fdi chiede riferisca in aula' (Di martedì 2 marzo 2021) Roma, 2 mar. Adnkronos) - "Draghi riprende da dove ha lasciato Conte, con i Dpcm e le chiusure, ma non c'è un piano vaccini, non ci sono i ristori e non c'è un coinvolgimento dell'opposizione. Fratelli d'Italia chiede che il Presidente riferisca in Parlamento". Lo ha detto il capogruppo di Fratelli d'Italia al Senato, Luca Ciriani, ai tg Rai. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 2 marzo 2021) Roma, 2 mar. Adnkronos) - "daha, con i Dpcm e le chiusure, ma non c'è un piano vaccini, non ci sono i ristori e non c'è un coinvolgimento dell'opposizione. Fratelli d'Italiache il Presidentein Parlamento". Lo ha detto il capogruppo di Fratelli d'Italia al Senato, Luca, ai tg Rai.

