Carfagna ministro per il Sud | «Fondi Ue | priorità a donne e scuola»

cosimoallegra : @mara_carfagna @Corriere Cosa ne pensa del #pontesullostretto come volano di sviluppo infrastrutturale del meridion… - CarmineDiNardo3 : A ottobre vi saranno le Comunali e ogni politico gia' dispensa quel che puo'! Mara Carfagna, meridionale e Ministro… - NoCode87 : @SkyTG24 Quali sono le esperienze e i meriti che hanno portato la Carfagna ad essere ministro del Sud? Ciò che mi p… - AngeloPezzullo : @mara_carfagna @Corriere Ministro ricordi ai suoi colleghi che tutti quei soldi li abbiamo ottenuti perché c’è un a… - Pier56195385 : @Assommoir_P @mara_carfagna @Corriere Il divario tra nord e sud, il mio prof di Pol Eco lo diceva già 20y fa, è in… -

Ultime Notizie dalla rete : Carfagna ministro

La ministra Mara, intervistata dal 'Corriere della Sera' sottolinea che in totale per il Sud ci 'saranno circa 150 miliardi, oltre a quelli del Piano di ripresa e resilienza, il lavoro da ...Così, in un'intervista al Corriere della Sera, ildel Sud Mara, sottolineando come "i cittadini hanno il diritto a ricevere la stessa qualità di servizi indipendentemente dal comune ...La neo ministra Mara Carfagna, intervistata dal ‘Corriere della Sera’ sottolinea che in totale per il Sud ci “saranno circa 150 miliardi, oltre a quelli del Piano di ripresa e resilienza, il lavoro da ...Ministra Carfagna, cosa si prova ad essere ministra del Sud, l'area del Paese di cui lei stessa è originaria? «È una grande emozione, accompagnata da un notevole ...