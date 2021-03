Arriva Iliad Flash 100 5G: 100 GB in 5G e tutto illimitato a meno di 10 euro (Di martedì 2 marzo 2021) Nella giornata di oggi, 2 marzo 2021, Iliad ha ufficializzato la disponibilità su tutti i canali di vendita dell'interessante offerta Iliad Flash 100 5G, che propone un bundle ricco e completo, con tanto di 5G, a un prezzo decisamente competitivo. L'articolo proviene da tuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di martedì 2 marzo 2021) Nella giornata di oggi, 2 marzo 2021,ha ufficializzato la disponibilità su tutti i canali di vendita dell'interessante offerta100 5G, che propone un bundle ricco e completo, con tanto di 5G, a un prezzo decisamente competitivo. L'articolo proviene daAndroid.

