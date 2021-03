Vittorio Sgarbi sfinito a letto: “Che tristezza…”. Efe Bal: “Posso?” (con emoji molto esplicite) (Di lunedì 1 marzo 2021) Vittorio Sgarbi, critico d’arte, opinionista tv ed ora deputato del Misto, torna a far parlare di sé. Dopo l’annuncio della propria candidatura a Sindaco di Roma “popola” siti e social per una notizia più “hot”. Che Vittorio Sgarbi sia un grande amatore si sa (o almeno, tale si è sempre professato) ed è altresì nota la sua indole per la provocazione, sui social ed in televisione. Non poteva dunque passare inosservato il post (con 20.000 mi piace) che lo ritrae a letto, sfinito, coperto dal lenzuolo. Al suo fianco però ci sono solo una serie di quotidiani e la didascalia recita chiaramente: “Che tristezza leggere i giornali di questi tempi” . Le notizie sulla pandemia, insomma, sembrerebbero aver buttato giù il critico d’arte. Sgarbi è solo e si deve accontentare dei ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 1 marzo 2021), critico d’arte, opinionista tv ed ora deputato del Misto, torna a far parlare di sé. Dopo l’annuncio della propria candidatura a Sindaco di Roma “popola” siti e social per una notizia più “hot”. Chesia un grande amatore si sa (o almeno, tale si è sempre professato) ed è altresì nota la sua indole per la provocazione, sui social ed in televisione. Non poteva dunque passare inosservato il post (con 20.000 mi piace) che lo ritrae a, coperto dal lenzuolo. Al suo fianco però ci sono solo una serie di quotidiani e la didascalia recita chiaramente: “Che tristezza leggere i giornali di questi tempi” . Le notizie sulla pandemia, insomma, sembrerebbero aver buttato giù il critico d’arte.è solo e si deve accontentare dei ...

Ultime Notizie dalla rete : Vittorio Sgarbi Sgarbi contro Dpcm Giuseppe Conte: il 10 marzo udienza della Corte Costituzionale AgenPress . Il 10 marzo, alle 9:30 la Camera di consiglio della Corte Costituzionale è chiamata a valutare preliminarmente l'ammissibilità del ricorso presentato da Vittorio Sgarbi sul conflitto di attribuzione da lui riscontrato nei 21 Dpcm emanati tra il 25 febbraio e il 3 novembre 2020 per fronteggiare l'emergenza Covid - 19 (oltre ad altri provvedimenti ...

Visita a sorpresa di Sgarbi a Sabbioneta SABBIONETA (1 marzo 2021) - Visita a sorpresa, nel pomeriggio di ieri, del critico d'arte e deputato Vittorio Sgarbi a Sabbioneta. Ad accoglierlo il sindaco Marco Pasquali che ha accompagnato Sgarbi tra musei e monumenti della città, chiusi al pubblico per i decreti in vigore. Per Sgarbi - che si è ...

