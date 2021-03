TV7Benevento : **Uil: Mattarella, 'da Larizza contributo per sviluppo, coesione e giustizia sociale'**... -

Ultime Notizie dalla rete : **Uil Mattarella

Il Tempo

"Desidero esprimere vicinanza e cordoglio ai familiari di Pietro Larizza e alla, di cui è stato Segretario generale in anni di grandi cambiamenti per la società italiana. Fu ... Sergio, ...Si tratta della soluzione che venne adottata durante il dicasterocon la legge 417/89. ... Pino Turi , dellaScuola, dice invece che "c 'è bisogno di intervenire sugli organici. Noi ...FIRENZE. L'accordo sindacale firmato ieri per la Bekaert di Figline Valdarno ha consentito di scongiurare il licenziamento immediato dei lavoratori ancora in forza: questa la posizione di Fim-Cisl e U ...Succede al San Giovanni Addolorata di Roma, dove i segretari regionali di categoria Cgil Cisl Uil minacciano lo sciopero.