Tutti i vincitori dei Golden Globes 2021 (tra cui anche Laura Pausini) (Di lunedì 1 marzo 2021) (foto: Kevin Mazur/Getty Images for Hollywood Foreign Press Association)È stata un’edizione davvero particolare quella dei Golden Globes 2021, che sono stati assegnati in modalità ibrida, fra palchi e collegamenti virtuali, nella notte del 28 febbraio, dopo alcune nomination che hanno scatenato più polemiche del solito. Chloe Zhao ha fatto la storia ottenendo il riconoscimento come miglior regista per Nomadland (che ha vinto anche come miglior film drammatico), collocandosi come solo la seconda donna a ottenere un tale premio, dopo la vittoria di Barbra Streisand nel 1984 per Yentl: “A volte sembra ci voglia una vita. Sono sicura che molte prima di me avrebbero meritato questo premio“, ha commentato la regista. Sul fronte delle commedie invece il sequel di Borat ha ottenuto due vittorie, una come miglior film comico e ... Leggi su wired (Di lunedì 1 marzo 2021) (foto: Kevin Mazur/Getty Images for Hollywood Foreign Press Association)È stata un’edizione davvero particolare quella dei, che sono stati assegnati in modalità ibrida, fra palchi e collegamenti virtuali, nella notte del 28 febbraio, dopo alcune nomination che hanno scatenato più polemiche del solito. Chloe Zhao ha fatto la storia ottenendo il riconoscimento come miglior regista per Nomadland (che ha vintocome miglior film drammatico), collocandosi come solo la seconda donna a ottenere un tale premio, dopo la vittoria di Barbra Streisand nel 1984 per Yentl: “A volte sembra ci voglia una vita. Sono sicura che molte prima di me avrebbero meritato questo premio“, ha commentato la regista. Sul fronte delle commedie invece il sequel di Borat ha ottenuto due vittorie, una come miglior film comico e ...

