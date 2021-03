Treviglio, via alle vaccinazioni in Fiera. La Rsa: “In campo per quelle a domicilio” (Di lunedì 1 marzo 2021) È cominciata anche alla Fiera di Treviglio la campagna di vaccinazione di massa contro il Covid-19. Dopo Spirano e Antegnate è il terzo hub dell’Asst Bergamo Ovest. Il primo vaccinato è il dottor Ezio Lanza, neurologo consulente del Centro Diurno Integrato per anziani “Ygea” ed ex Direttore del reparto di Neurologia dell’Asst. Finora sono state somministrate nella Bassa circa 18mila dosi tra personale sanitario, ospiti e personale delle Rsa, mentre da settimana scorsa si è partiti con gli over 80. Con l’emergenza sanitaria nel Bresciano, inoltre, ad Antegnate si stanno vaccinando anche gli over 60 residenti nel corsone sanitario lungo l’Oglio. Ma spostarsi verso i centri vaccinali non è sempre facile, basti pensare alle persone disabili o agli anziani impossibilitati a muoversi dal proprio domicilio. “In questo ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 1 marzo 2021) È cominciata anche alladila campagna di vaccinazione di massa contro il Covid-19. Dopo Spirano e Antegnate è il terzo hub dell’Asst Bergamo Ovest. Il primo vaccinato è il dottor Ezio Lanza, neurologo consulente del Centro Diurno Integrato per anziani “Ygea” ed ex Direttore del reparto di Neurologia dell’Asst. Finora sono state somministrate nella Bassa circa 18mila dosi tra personale sanitario, ospiti e personale delle Rsa, mentre da settimana scorsa si è partiti con gli over 80. Con l’emergenza sanitaria nel Bresciano, inoltre, ad Antegnate si stanno vaccinando anche gli over 60 residenti nel corsone sanitario lungo l’Oglio. Ma spostarsi verso i centri vaccinali non è sempre facile, basti pensarepersone disabili o agli anziani impossibilitati a muoversi dal proprio. “In questo ...

