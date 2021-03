(Di lunedì 1 marzo 2021)e i suoi sogni fatti di moda, canti e balli rimasti perchiusi in un cassetto. La vitaquattordicenne, italiana di origine sinti, è stata falciata ieri mattina in via di...

raelmc1 : credo che la morte di una ragazza ed il ferimento di varie persone sia molto più grave ed abbia costi umani e socia… - _DAGOSPIA_ : L’AUTO DELLA POLIZIA CHE INSEGUE I RAPINATORI TRAVOLGE SHEENA CHE MUORE A 14 ANNI.L’AGENTE SCORTATO… - bizcommunityit : Roma, Sheena morta travolta da una volante. Il poliziotto finisce scortato: «Non riuscirò a perdonarmi» - Gazzettino : Roma, Sheena morta in un incidente con una volante della polizia. «Era sempre sorridente, voleva fare la modella» - infoitinterno : Roma, Sheena morta travolta da una volante. Il poliziotto finisce scortato: «Non riuscirò a perdonarmi» -

Ultime Notizie dalla rete : Roma Sheena

Si chiamaLossetto la quattordicenne morta nell'incidente stradale avvenuto nella tarda mattinata di ieri in via di Salone aa seguito di un inseguimento che ha avuto esiti tragici. L'auto a bordo ...- E' finito in tragedia un inseguimento alla periferia di. Una ragazza di 14 anni anni è morta dopo essere stata travolta da una pattuglia della polizia ... La ragazza,Lossetto, ...Il tragico incidente in cui ha perso la vita Sheena Lossetto, è accaduto alla periferia est della capitale: grave anche il fratello maggiore ...ROMA – E’ finito in tragedia un inseguimento alla periferia di Roma. Una ragazza di 14 anni anni è morta dopo essere stata travolta da una pattuglia della polizia stradale che stava inseguendo una mac ...