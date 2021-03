Riforma fisco, CNEL: necessaria e oggi ancora più urgente (Di lunedì 1 marzo 2021) (Teleborsa) – “Il CNEL è profondamente convinto dell’importanza di una Riforma del fisco organica” e ‘‘non di piccoli pezzi della materia”. Lo afferma il Presidente del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro, Tiziano Treu, nel corso dell’audizione alle Commissioni Finanze di Camera e Senato, impegnate nell’esame della Riforma dell’Irpef, sottolineando che “occorre intervenire sulle tax expenditure ma anche sull’evasione e l’erosione fiscale”. L’importanza di un fisco efficiente ed equo, secondo Treu, ”è resa più evidente dagli eventi di quest’ultimo periodo”. La pandemia porta il fisco ad essere un elemento ”più che mai essenziale per coprire le spese pubbliche”. Un fisco equo, in questa ottica, ”è a maggior ragione necessario, perché la pandemia ha aggravato ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 1 marzo 2021) (Teleborsa) – “Ilè profondamente convinto dell’importanza di unadelorganica” e ‘‘non di piccoli pezzi della materia”. Lo afferma il Presidente del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro, Tiziano Treu, nel corso dell’audizione alle Commissioni Finanze di Camera e Senato, impegnate nell’esame delladell’Irpef, sottolineando che “occorre intervenire sulle tax expenditure ma anche sull’evasione e l’erosione fiscale”. L’importanza di unefficiente ed equo, secondo Treu, ”è resa più evidente dagli eventi di quest’ultimo periodo”. La pandemia porta ilad essere un elemento ”più che mai essenziale per coprire le spese pubbliche”. Unequo, in questa ottica, ”è a maggior ragione necessario, perché la pandemia ha aggravato ...

