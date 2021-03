Porto Empedocle 15 operatori ecologici assolti dall’accusa di interruzione di pubblico servizio

(Di lunedì 1 marzo 2021) Quindicidelle ditte Icos ed Ecoin inpresso il cantiere di, sono statidi essersi astenuti arbitrariamente dal lavoro durante una vertenza per il ritardo nel pagamento dei loro stipendi. I fatti risalgono allo scorso 2015 quando i lavoratori incrociarono le braccia nei giorni compresi tra l’1 e il 5 dicembre. Nei giorni scorsi, il giudice Monocratico del Tribunale di Agrigento, Micaela Raimondo, ha emesso la sentenza a carico dei 15 dipendenti della Icos e della Ecoin, disponendone l’assoluzione perché il fatto non sussiste. Glisono stati difesi dagli avvocati Seerena Gramaglia, Alessandro Marchica, Giovanni Trupia, Antonella Arcieri e Daniela ...

SkyTG24 : Migranti, sbarco a Porto Empedocle: circa 50 positivi al Covid - m1marisa : RT @GiancarloDeRisi: 'Stop agli sbarchi dei migranti' a Porto Empedocle flash mob di Fratelli d'Italia. Manifestazione al porto del partito… - GianpaoloToson : RT @GiancarloDeRisi: 'Stop agli sbarchi dei migranti' a Porto Empedocle flash mob di Fratelli d'Italia. Manifestazione al porto del partito… - giannisassari08 : RT @GiancarloDeRisi: 'Stop agli sbarchi dei migranti' a Porto Empedocle flash mob di Fratelli d'Italia. Manifestazione al porto del partito… - compare_toto : RT @GiancarloDeRisi: 'Stop agli sbarchi dei migranti' a Porto Empedocle flash mob di Fratelli d'Italia. Manifestazione al porto del partito… -

Ultime Notizie dalla rete : Porto Empedocle

AgrigentoNotizie

E' Calogero Lattuca, detto Rino, 44enne, consigliere comunale di opposizione al comune di, imprenditore del ramo ittico, non politico di professione, da semplice cittadino, ad ufficializzare la sua candidatura alla poltrona di primo cittadino. "Sono un cittadino che si ...Una menzione a parte merita: il comune empedoclino " secondo il bollettino dell'Asp di Agrigento " conta attualmente 70 positivi ma l'azienda precisa che questo aumento dei contagi è ...Calogero Lattuca, detto Rino, 44enne, consigliere comunale di opposizione al comune di Porto Empedocle, imprenditore del ramo ittico, non politico di professione, da semplice cittadino, si candida all ...Sono 37 i nuovi casi di Covid-19, accertati nelle ultime 24 ore in provincia di Agrigento, a fronte di 128 tamponi processati. L’aumento dei casi a Porto Empedocle è legato ai migranti ospiti della na ...