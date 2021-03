Pd, le donne chiedono una segreteria duale con parità di genere. Zingaretti: “Ok a discussione, ma il congresso resta nel 2023” (Di lunedì 1 marzo 2021) Niente congresso anticipato. Nel corso della Direzione nazionale del Pd che si è svolta online, il segretario Nicola Zingaretti ha chiuso all’ipotesi di mettere subito in moto la macchina congressuale del partito, sempre più diviso dopo il cambio della guardia a Palazzo Chigi e la nomina di ministri dem tutti al maschile. Come previsto dallo Statuto, quindi, le primarie per la leadership si terranno nel 2023. Zingaretti non sbarra però le porte a chi, soprattutto le donne dem, chiede una discussione interna e una riflessione sui ruoli nella segreteria. “Non ho paura della discussione ma deve essere senza caricature, senza abiure, ma con onestà”, ha dichiarato nel corso del suo intervento. In Direzione, riunitasi via internet, sono intervenute molte ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 1 marzo 2021) Nienteanticipato. Nel corso della Direzione nazionale del Pd che si è svolta online, il segretario Nicolaha chiuso all’ipotesi di mettere subito in moto la macchina congressuale del partito, sempre più diviso dopo il cambio della guardia a Palazzo Chigi e la nomina di ministri dem tutti al maschile. Come previsto dallo Statuto, quindi, le primarie per la leadership si terranno nelnon sbarra però le porte a chi, soprattutto ledem, chiede unainterna e una riflessione sui ruoli nella. “Non ho paura dellama deve essere senza caricature, senza abiure, ma con onestà”, ha dichiarato nel corso del suo intervento. In Direzione, riunitasi via internet, sono intervenute molte ...

Ultime Notizie dalla rete : donne chiedono Zingaretti chiude a congresso anticipato: primarie nel 2023 Ma esplode la polemica anche sul tema delle donne. Intervengono diverse parlamentari durante la ... Le due deputate chiedono di parlare per chiarire, la presidente del Pd Valentina Cuppi non glielo ...

Zingaretti assediato (dalle donne) rimanda il congresso al 2023 'Io rivendico'. La replica di Nicola Zingaretti è un fiume in piena per spezzare l'assedio differenziato, ma circolare delle donne, che ancora furibonde chiedono una vice - segretaria 'vicaria', e delle correnti, soprattutto quelle sospettate di 'renzismo a distanza'. Ma anche per sgombrare l'orizzonte da tentazioni di ...

