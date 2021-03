Meghan Markle, cosa ci dice il look della sua intervista con Oprah (Di lunedì 1 marzo 2021) Manca meno di una settimana alla messa in onda dell’intervista «bomba» che vede protagonisti Meghan Markle e il Principe Harry: a porre le fatidiche domande è niente meno che la leggendaria Oprah Winfrey che, nel teaser appena svelato dal canale CBS, ha fatto ben comprendere quanto nessun soggetto sarà off-limits. Un vero e proprio evento, che a quanto pare ha già causato ulteriori tensioni tra i due ex duchi di Sussex e la famiglia reale, ben prima di arrivare a milioni di spettatori. Non è un caso infatti, che solo qualche giorno fa a Harry e Meghan sia stato revocato ogni titolo dalla Regina, ponendo ancora più distanza tra la coppia e Buckingham Palace. Leggi su vanityfair (Di lunedì 1 marzo 2021) Manca meno di una settimana alla messa in onda dell’intervista «bomba» che vede protagonisti Meghan Markle e il Principe Harry: a porre le fatidiche domande è niente meno che la leggendaria Oprah Winfrey che, nel teaser appena svelato dal canale CBS, ha fatto ben comprendere quanto nessun soggetto sarà off-limits. Un vero e proprio evento, che a quanto pare ha già causato ulteriori tensioni tra i due ex duchi di Sussex e la famiglia reale, ben prima di arrivare a milioni di spettatori. Non è un caso infatti, che solo qualche giorno fa a Harry e Meghan sia stato revocato ogni titolo dalla Regina, ponendo ancora più distanza tra la coppia e Buckingham Palace.

