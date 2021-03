L’incredibile trasformazione di una ex tossicodipendente | adesso lotta per recuperare la custodia della figlia

Leggi su periodicoitaliano

(Di lunedì 1 marzo 2021) Madison McManus, 28enne del New Jersey, negli States, sta cercando di riprendere ladi nove anni, alla quale, a causasua dipendenza dalle sostanze stupefacenti, è stata costretta a rinunciare. La ragazza ha iniziato ad assumere droghe quando aveva 15 anni e, traviata anche dal suo ragazzo, ha cominciato ad usare droghe pesanti. Era diventata dipendente da crack ed eroina e ha dichiarato in merito al suo passato fatto di dipendenza: “Stavo trascinando la mia famiglia alla dipendenza, ferivo tutte le persone intorno”. All’età di 18 anni, è stata sobria per 9 mesi durante la gravidanza, sostenendo che questo è stato il periodo più lungo senza assumere droghe. Sfortunatamente, dopo la finegravidanza, ha ricominciato a drogarsi, essendo costretta a ...