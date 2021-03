L’anteprima dell’intervista di Harry e Meghan non promette nulla di buono (per la royal family) (Di lunedì 1 marzo 2021) Meghan non parla, Harry sì. La chiusa è di Sua Maestà Oprah Winfrey, regina della tv americana: «Avete detto delle cose piuttosto scioccanti!». Il trailer – ossia due clip da 30 secondi – che anticipa l’intervista concessa dai Sussex alla conduttrice americana e che andrà in onda il 7 marzo negli Stati Uniti – è tutto un programma. E se le premesse sono queste, sono decisamente non a favore della royal family. Leggi su vanityfair (Di lunedì 1 marzo 2021) Meghan non parla, Harry sì. La chiusa è di Sua Maestà Oprah Winfrey, regina della tv americana: «Avete detto delle cose piuttosto scioccanti!». Il trailer – ossia due clip da 30 secondi – che anticipa l’intervista concessa dai Sussex alla conduttrice americana e che andrà in onda il 7 marzo negli Stati Uniti – è tutto un programma. E se le premesse sono queste, sono decisamente non a favore della royal family.

_MarcoBruna : RT @La_Lettura: «L’America non ci serve. Sappiamo fregarci da soli». Su «la Lettura» in anteprima nell’App e nello sfogliatore web, Livia M… - giuliaziino : RT @La_Lettura: «L’America non ci serve. Sappiamo fregarci da soli». Su «la Lettura» in anteprima nell’App e nello sfogliatore web, Livia M… - cecicecia : RT @La_Lettura: «L’America non ci serve. Sappiamo fregarci da soli». Su «la Lettura» in anteprima nell’App e nello sfogliatore web, Livia M… -

Ultime Notizie dalla rete : L’anteprima dell’intervista Torna Kazuo Ishiguro: l’anteprima del nuovo libro su «la Lettura» la Lettura del Corriere della Sera