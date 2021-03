Intesa Sp: nasce direzione Agribusiness per sostegno ad agricoltura (2) (Di lunedì 1 marzo 2021) (Adnkronos) - Da una ricerca della direzione Studi e Ricerche di Intesa Sanpaolo emerge che nel 2019 il sistema agroalimentare italiano ha generato un valore aggiunto di 64,8 miliardi di euro e ha occupato oltre 1,4 milioni di persone, con un peso sull'economia rispettivamente del 4% e del 5,5%. L'agroalimentare vede l'Italia al terzo posto per valore aggiunto tra i grandi Paesi europei. In particolare, nell'agrifood italiano lavora il 9,2% dei lavoratori europei del settore, distribuiti per circa due terzi nel primario e per circa un terzo nella trasformazione. “La nuova direzione vuole essere un modello di eccellenza a servizio dell'agricoltura, che raggrupperà al proprio interno le molte competenze del gruppo, diventando un punto di riferimento qualificato a livello nazionale", ha spiegato Stefano Barrese, ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 1 marzo 2021) (Adnkronos) - Da una ricerca dellaStudi e Ricerche diSanpaolo emerge che nel 2019 il sistema agroalimentare italiano ha generato un valore aggiunto di 64,8 miliardi di euro e ha occupato oltre 1,4 milioni di persone, con un peso sull'economia rispettivamente del 4% e del 5,5%. L'agroalimentare vede l'Italia al terzo posto per valore aggiunto tra i grandi Paesi europei. In particolare, nell'agrifood italiano lavora il 9,2% dei lavoratori europei del settore, distribuiti per circa due terzi nel primario e per circa un terzo nella trasformazione. “La nuovavuole essere un modello di eccellenza a servizio dell', che raggrupperà al proprio interno le molte competenze del gruppo, diventando un punto di riferimento qualificato a livello nazionale", ha spiegato Stefano Barrese, ...

TV7Benevento : Intesa Sp: nasce direzione Agribusiness per sostegno ad agricoltura (2)... - Eferrio : RT @intesasanpaolo: Intesa Sanpaolo con UBI Banca riorganizza e rinforza la Divisione Banca dei Territori in una rete a servizio di imprese… - TheLullaby : RT @intesasanpaolo: Intesa Sanpaolo con UBI Banca riorganizza e rinforza la Divisione Banca dei Territori in una rete a servizio di imprese… - AntonellaVicen1 : RT @intesasanpaolo: Intesa Sanpaolo con UBI Banca riorganizza e rinforza la Divisione Banca dei Territori in una rete a servizio di imprese… - intesasanpaolo : Intesa Sanpaolo con UBI Banca riorganizza e rinforza la Divisione Banca dei Territori in una rete a servizio di imp… -

Ultime Notizie dalla rete : Intesa nasce "Uno Stato assistenzialista aggredisce famiglia e proprietà" È da qui che nasce quella che definisce "proliferazione dei diritti civili"? In questa prospettiva ... La famiglia intesa come società naturale è sempre più sotto attacco, proprio come la proprietà ...

Intesa Sanpaolo: nasce la direzione Agribusiness, sede a Pavia Nasce la nuova direzione Agribusiness, il centro di eccellenza del gruppo Intesa Sanpaolo dedicato all'agricoltura che avrà sede a Pavia e potrà contare su 85 filiali sul territorio nazionale e circa ...

Intesa Sanpaolo: nasce la Direzione Agribusiness - Affaritaliani.it Affaritaliani.it Intesa Sp, sede a Pavia e 85 filiali per la nuova direzione Agribusiness Il centro di eccellenza del gruppo dedicato all'agricoltura si concentrerà in particolare nelle aree a maggior vocazione agricola del paese, con circa 1.000 specialisti a servizio di circa 80mila clie ...

Eventpage, nasce primo portale gratuito eventi in streaming Ci sono i concerti online dei Negramaro e del maestro Riccardo Muti, la sfilata dell'ultima collezione di Versace e la Messa celebrata da papa Francesco, il convegno scientifico, la fiera specializzat ...

È da qui chequella che definisce "proliferazione dei diritti civili"? In questa prospettiva ... La famigliacome società naturale è sempre più sotto attacco, proprio come la proprietà ...la nuova direzione Agribusiness, il centro di eccellenza del gruppoSanpaolo dedicato all'agricoltura che avrà sede a Pavia e potrà contare su 85 filiali sul territorio nazionale e circa ...Il centro di eccellenza del gruppo dedicato all'agricoltura si concentrerà in particolare nelle aree a maggior vocazione agricola del paese, con circa 1.000 specialisti a servizio di circa 80mila clie ...Ci sono i concerti online dei Negramaro e del maestro Riccardo Muti, la sfilata dell'ultima collezione di Versace e la Messa celebrata da papa Francesco, il convegno scientifico, la fiera specializzat ...