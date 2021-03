Grande Fratello Vip 5, Dayane Mello eliminata: fan increuduli (Di martedì 2 marzo 2021) Grande Fratello Vip 5, Dayane Mello eliminata: fan increudli Dayane Mello è la seconda eliminata di questa Grande finale del Grande Fratello Vip 5, la modella brasiliana ha sfidato Pierpaolo Petreli al televoto e nessuno si aspettava la sua disfatta. Lo stesso Pierpaolo è rimasto del tutto incredulo, la modella era infatti data per preferita inseme a Tommaso Zorzi. Non resta ora che scoprire chi dovrà lasciare la casa tra ”non la volevo vedere Alfonso” Tommaso Zorzi e Stefania Orlando. Il vincitore dovrà quindi vedersela con Pierpaolo per la sfida finale, certo è che il podio ormai è conquistato. GF VIP, Andrea Zelletta scopre le percentuali: la reazione Andrea Zelletta arriva in ... Leggi su chenews (Di martedì 2 marzo 2021)Vip 5,: fan increudliè la secondadi questafinale delVip 5, la modella brasiliana ha sfidato Pierpaolo Petreli al televoto e nessuno si aspettava la sua disfatta. Lo stesso Pierpaolo è rimasto del tutto incredulo, la modella era infatti data per preferita inseme a Tommaso Zorzi. Non resta ora che scoprire chi dovrà lasciare la casa tra ”non la volevo vedere Alfonso” Tommaso Zorzi e Stefania Orlando. Il vincitore dovrà quindi vedersela con Pierpaolo per la sfida finale, certo è che il podio ormai è conquistato. GF VIP, Andrea Zelletta scopre le percentuali: la reazione Andrea Zelletta arriva in ...

