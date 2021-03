Golden Globe 2021 vincitori: chi è Chloe Zhao, e perché la regista di Nomadland è entrata nella Storia (Di lunedì 1 marzo 2021) Le lacrime di Chloe Zhao (38 anni), nel momento in cui è entrata nella Storia. È la notte dei Golden Globe 2021 e Michael Douglas e Catherine Zeta Jones annunciano che è lei la miglior regista dell’anno, per Nomadland. Meglio lei di David Fincher, lo strafavorito per Mank. Noi l’abbiamo intervistata… Foto Getty Una cinese non piange mai… Parole sue, di Chloe Zhao. La regista (cinese) che ha fatto la Storia. Nel video qui sotto il suo discorso post premiazione. La prima donna ad aver vinto il Golden Globe come miglior regista, dopo Barbra Streisand: 37 anni anni dopo… Che l’ha omaggiata. Forse ... Leggi su amica (Di lunedì 1 marzo 2021) Le lacrime di(38 anni), nel momento in cui è. È la notte deie Michael Douglas e Catherine Zeta Jones annunciano che è lei la migliordell’anno, per. Meglio lei di David Fincher, lo strafavorito per Mank. Noi l’abbiamo intervistata… Foto Getty Una cinese non piange mai… Parole sue, di. La(cinese) che ha fatto la. Nel video qui sotto il suo discorso post premiazione. La prima donna ad aver vinto ilcome miglior, dopo Barbra Streisand: 37 anni anni dopo… Che l’ha omaggiata. Forse ...

