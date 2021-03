Golden Globe 2021, il look di Jared Leto è "petaloso": "Sembra il figlio di Carrie Bradshaw e Gucci" (Di lunedì 1 marzo 2021) In occasione della serata dei Golden Globes 2021, Jared Leto ha mostrato un look decisamente "petaloso" che ha catturato l'attenzione dei suoi fan su Twitter Nonostante l'edizione dei Golden Globes 2021 sia stata priva di red carpet, gli attori e le attrici coinvolti hanno comunque sfoggiato una serie di outfit di alto livello. In modo particolare, Jared Leto ha indossato una giacca beige con un fiore oversize in primo piano. L'outfit scelto ha catturato l'attenzione dei suoi fan su Twitter, che lo hanno definito come un mix tra Gucci e Carrie Bradshaw. Mentre tutti pensavano che Jared Leto avrebbe ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 1 marzo 2021) In occasione della serata deiha mostrato undecisamente "" che ha catturato l'attenzione dei suoi fan su Twitter Nonostante l'edizione deisia stata priva di red carpet, gli attori e le attrici coinvolti hanno comunque sfoggiato una serie di outfit di alto livello. In modo particolare,ha indossato una giacca beige con un fiore oversize in primo piano. L'outfit scelto ha catturato l'attenzione dei suoi fan su Twitter, che lo hanno definito come un mix tra. Mentre tutti pensavano cheavrebbe ...

