Gaudiano | chi è | età | carriera | vita privata | Instagram | Sanremo 2021 | ‘Polvere da sparo’

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 1 marzo 2021) Tutto pronto per il classico appuntamento del pomeriggio di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, il programma in onda a partire dalle 14 e condotto da Serena Bortone. Tra gli ospiti di oggi, lunedì 1 marzo, in collegamento daci sarà, uno dei cantanti che gareggia nella categoria “Nuove Proposte”. Ma conosciamolo meglio!: chi è, età, che lavoro fa, all’anagrafe Luca, è nato il 3 dicembre del 1991 a Foggia. Ha 29 anni e nellaè un cantante. E’ nato dall’amore tra la madre, docente di lettere, e il padre, un ingegnere scomparso prematuramente., dopo aver conseguito il diploma, si è trasferito prima a Roma e poi a Milano per inseguire il suo sogno. Proprio a Milano ha ...