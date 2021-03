E' morto nella notte Pietro Larizza, ex segretario generale della Uil (Di lunedì 1 marzo 2021) Pietro Larizza, 85 anni, segretario generale della Uil dal 1992 al 2000, è morto nella notte. E' quanto annunciato da Giorgio Benvenuto, presidente della Fondazione Bruno Buozzi. 'Lo ricordo con ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 1 marzo 2021), 85 anni,Uil dal 1992 al 2000, è. E' quanto annunciato da Giorgio Benvenuto, presidenteFondazione Bruno Buozzi. 'Lo ricordo con ...

