Covid, contagi e rischi a un anno dalla pandemia. Speranza: “Ci aspettano settimane difficili” (Di lunedì 1 marzo 2021) Con l’avvio del mese di marzo si compie un anno dai giorni in cui l’Italia tutta, dopo il primo caso di Codogno nel Pavese, si ritrovò in zona rossa da lockdown per la pandemia di Coronavirus. Dal ministro della Salute, Roberto Speranza, arriva un appello a tutti: “La curva del contagio sta risalendo in maniera significativa e dobbiamo ancora batterci.” Le prossime settimane, dice il ministro, “non saranno facili: è dovere della politica e delle istituzioni dire la verità”. Le dichiarazioni di Speranza sono arrivate oggi 1 marzo alla presentazione del Piano Nazionale Esiti (valutazione e monitoraggio clinico-assistenziale) di Agenas (Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali). Il senso di una sfida collettiva “Dovremo chiedere ancora ai cittadini rigore, ... Leggi su velvetmag (Di lunedì 1 marzo 2021) Con l’avvio del mese di marzo si compie undai giorni in cui l’Italia tutta, dopo il primo caso di Codogno nel Pavese, si ritrovò in zona rossa da lockdown per ladi Coronavirus. Dal ministro della Salute, Roberto, arriva un appello a tutti: “La curva delo sta risalendo in maniera significativa e dobbiamo ancora batterci.” Le prossime, dice il ministro, “non sarfacili: è dovere della politica e delle istituzioni dire la verità”. Le dichiarazioni disono arrivate oggi 1 marzo alla presentazione del Piano Nazionale Esiti (valutazione e monitoraggio clinico-assistenziale) di Agenas (Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali). Il senso di una sfida collettiva “Dovremo chiedere ancora ai cittadini rigore, ...

