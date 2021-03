Covid | 478 casi in Sicilia in 24 ore | 18 le vittime

(Di lunedì 1 marzo 2021) Palermo, 1 mar. (Adnkronos) – Sono complessivamente 478 su 20.846 tamponi processati i nuovidi-19 registrati nelle ultime 24 ore in, dove gli attuali positivi sono 26.181. Il dato è contenuto nel bollettino quotidiano del ministero della Salute, da cui emerge che lein un solo giorno sono state 18 (4.156 dall’inizio dell’emergenza sanitaria) e i guariti 261. Degli attuali positivi i ricoverati con sintomi sono 726, mentre si trovano in terapia intensiva 132 pazienti. Questa la ripartizione su base provinciale dei nuovi: 183 a Palermo, 122 a Catania, 58 a Messina, 26 a Ragusa, 15 a Trapani, 48 a Siracusa, 17 a Caltanissetta, 2 ad Agrigento e 7 a Enna. L'articolo CalcioWeb.

FeliciaRinzo : RT @quotidianodirg: Covid Sicilia: 478 positivi e 18 morti: 26 Ragusa - quotidianodirg : Covid Sicilia: 478 positivi e 18 morti: 26 Ragusa - AnsaSicilia : Covid: in Sicilia 478 nuovi casi, 18 i morti. Oltre 20mila tamponi, tasso positività al 2,3% | #ANSA - RadioCL1 : Covid: in Sicilia 478 nuovi casi, 18 i morti - peppesava : RT @Ragusanews: Covid Sicilia, 478 nuovi casi e 18 morti -

Ultime Notizie dalla rete : Covid 478

...Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 1.155 nuovi casi di persone risultate positive al-... 21.855 Alessandria, 12.822 Asti, 8.583 Biella, 34.039 Cuneo, 19.560 Novara, 133.Torino, 9.349 ...... 21.855 Alessandria, 12.822 Asti, 8.583 Biella, 34.039 Cuneo, 19.560 Novara, 133.Torino, 9.349 ... I DECESSI DIVENTANO 9.375 Sono 6 i decessi di persone positive al test del- 19 comunicati ...Sono 478 i nuovi positivi al Covid19 in Sicilia su 20.864 tamponi processati con una incidenza di quasi il 2,3%, in risalita dopo la costante discesa degli ultimi giorni. La regione e’ nona nel numero ...PALERMO. Sono 478 i nuovi casi di coronavirus registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore su un totale di 20846 tamponi processati. L’incidenza è di quasi il 2,3%, in risalita dopo la costante discesa d ...