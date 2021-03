Covid-19, sale l’incidenza fra i più giovani: fra i 13 e 19 anni il virus adesso circola di più (Di lunedì 1 marzo 2021) Gli esperti avevano già avuto qualche sospetto adesso l'Istituto Superiore di Sanità conferma: dalla fine di gennaio, l'incidenza dei casi di Covid-19 nella fascia sotto i 20 anni ha superato, per la prima volta dall'inizio della pandemia, quella delle fasce di popolazione più adulte, e a febbraio è rimasta leggermente più alta. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 1 marzo 2021) Gli esperti avevano già avuto qualche sospettol'Istituto Superiore di Sanità conferma: dalla fine di gennaio, l'incidenza dei casi di-19 nella fascia sotto i 20ha superato, per la prima volta dall'inizio della pandemia, quella delle fasce di popolazione più adulte, e a febbraio è rimasta leggermente più alta. L'articolo .

Ultime Notizie dalla rete : Covid sale Coronavirus, Iss: sale l'incidenza negli under 20 Covid: pochi casi gravi tra i giovani approfondimento Covid in Italia e nel mondo, le ultime notizie. DIRETTA Il report segnala, inoltre, che tra i casi diagnosticati t ra i più giovani rimangono ...

Iss: 'Sale l'incidenza dei casi di Covid tra gli under 20. A gennaio sorpasso sui più adulti' A partire dalla fine di gennaio l'incidenza dei casi di Covid - 19 nella fascia sotto i 20 anni ha superato, per la prima volta da inizia pandemia, quella delle fasce di popolazione più adulte, e a febbraio è rimasta leggermente più alta. Lo sottolinea un '...

