Chi sarà il vincitore del GF Vip 5? Per Dayane intanto arriva una sorpresa (Di lunedì 1 marzo 2021) Tutto è pronto per la finalissima di questa sera: lunedì 1° marzo, una data attesissima da Vip e telespettatori per la proclamazione del vincitore di questo quasi interminabile GF Vip 2021. Chi trionferà? La rosa di candidati si è andata delineando di puntata in puntata: eletta primissima finalista, Dayane Mello, in ballo per la vittoria, è stata raggiunta – si fa per dire – intanto da una splendida notizia. Mentre concorre per il montepremi finale, la modella – sebbene ancora all’oscuro – è protagonista di un risvolto particolarmente interessante. Leggi anche >> Samantha De Grenet disperata al GF Vip, in lacrime per la Cannavò: «Devi smettere di farlo» GF Vip 2021 vincitore, chi sarà? I nomi Procediamo con ordine: con Samantha De Grenet e Rosalinda Cannavò fuori dai giochi, il nome del ... Leggi su urbanpost (Di lunedì 1 marzo 2021) Tutto è pronto per la finalissima di questa sera: lunedì 1° marzo, una data attesissima da Vip e telespettatori per la proclamazione deldi questo quasi interminabile GF Vip 2021. Chi trionferà? La rosa di candidati si è andata delineando di puntata in puntata: eletta primissima finalista,Mello, in ballo per la vittoria, è stata raggiunta – si fa per dire –da una splendida notizia. Mentre concorre per il montepremi finale, la modella – sebbene ancora all’oscuro – è protagonista di un risvolto particolarmente interessante. Leggi anche >> Samantha De Grenet disperata al GF Vip, in lacrime per la Cannavò: «Devi smettere di farlo» GF Vip 2021, chi? I nomi Procediamo con ordine: con Samantha De Grenet e Rosalinda Cannavò fuori dai giochi, il nome del ...

Ultime Notizie dalla rete : Chi sarà Grande Fratello Vip, "Mio fratello dovrà diventare uomo prima di essere padre": Pierpaolo Pretelli preoccupato La quinta edizione del Grande Fratello Vip volge al termine e questa sera scopriremo chi sarà eletto vincitore del reality show di Canale5 . Pierpaolo Pretelli si gioca il tutto per tutto ma, dopo l'ultima Puntata andata in onda e il confronto con il fratello Giulio , c'è una ...

La quinta edizione del Grande Fratello Vip volge al termine e questa sera scopriremo chi sarà eletto vincitore del reality show di Canale5 . Pierpaolo Pretelli si gioca il tutto per tutto ma, dopo l'ultima Puntata andata in onda e il confronto con il fratello Giulio , c'è una ...