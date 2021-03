Autonomia strategica: cosa serve per un’Ue protagonista nel mondo (Di lunedì 1 marzo 2021) Il dibattito sull’Autonomia strategica europea ha ritrovato slancio in occasione della seconda giornata del Consiglio europeo in videoconferenza del 25-26 febbraio, il primo a cui Mario Draghi ha partecipato da premier italiano. Spesso confusa con la sovranità, l’indipendenza, l’unilateralismo e, a volte, persino con l’autarchia, in verità essa – come suggerisce l’etimologia greca della parola – si riferisce alla capacità di vivere secondo le proprie leggi. L’Autonomia non implica, insomma, l’indipendenza e ancor meno l’unilateralismo o l’autarchia. Per vivere secondo le proprie leggi, regole e norme, l’Unione europea, pur essendo pronta a farlo, non deve però agire da sola. Infatti, dal momento che il multilateralismo rappresenta un carattere fondante dell’assetto interno e dell’identità esterna dell’Ue, l’attitudine del blocco sarà ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 1 marzo 2021) Il dibattito sull’europea ha ritrovato slancio in occasione della seconda giornata del Consiglio europeo in videoconferenza del 25-26 febbraio, il primo a cui Mario Draghi ha partecipato da premier italiano. Spesso confusa con la sovranità, l’indipendenza, l’unilateralismo e, a volte, persino con l’autarchia, in verità essa – come suggerisce l’etimologia greca della parola – si riferisce alla capacità di vivere secondo le proprie leggi. L’non implica, insomma, l’indipendenza e ancor meno l’unilateralismo o l’autarchia. Per vivere secondo le proprie leggi, regole e norme, l’Unione europea, pur essendo pronta a farlo, non deve però agire da sola. Infatti, dal momento che il multilateralismo rappresenta un carattere fondante dell’assetto interno e dell’identità esterna dell’Ue, l’attitudine del blocco sarà ...

