VIDEO Inter-Genoa 3-0, Highlights, gol e sintesi: Lukaku e Darmian a segno, nerazzurri sempre in testa (Di domenica 28 febbraio 2021) L'Inter ha sconfitto il Genoa per 3-0 nel match valido per la 24ma giornata della Serie A di calcio. I nerazzurri sono passati in vantaggio allo Stadio San Siro di Milano grazie alla rete siglata da Romelu Lukaku al 1?: l'attaccante è andato via da prepotenza all'altezza della propria metà campo, è giunto al limite dell'area e ha tirato a botta sicura. Al 69? è poi arrivato il raddoppio grazie alla rete siglata da Matteo Darmian, un bel diagonale da dentro l'area di rigore su invito di Lukaku. All'80mo minuto ci ha pensato Alexis Sanchez a calare il tris. I ragazzi di Antonio Conte hanno così conquistato la quinta vittoria consecutiva e si sono confermati saldamente in testa alla classifica generale con 7 punti di vantaggio sul Milan (i rossoneri sono attesi questa ...

