Vertice di Grillo con Conte e i big M5S per decidere il futuro del Movimento (Di domenica 28 febbraio 2021) Il garante M5S Beppe Grillo ha partecipato a Roma a un Vertice con i big del Movimento Cinque Stelle, per discutere il futuro del partito. Alla riunione, durata circa due ore, ha partecipato un ristretto gruppo di esponenti del Movimento, tra cui l'ex premier Giuseppe Conte e il capo politico uscente Vito Crimi. I pentastellati sono riuniti all'hotel Forum di Roma, albergo normalmente scelto da Grillo per i suoi soggiorni nella Capitale. Dal Vertice si attendono decisioni importanti, destinate a rivoluzionare l'assetto stesso del Movimento, con un possibile cambio di Vertice in corsa a poche settimane dalla pronuncia degli iscritti che hanno decretato la fine della figura del capo politico e la nascita al suo posto di ...

