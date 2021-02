Svizzera, un referendum deciderà se vietare burqa e niqab (Di domenica 28 febbraio 2021) Per i promotori del testo, il velo integrale è un simbolo dell'islam politico, della sua volontà di proselitismo nonché l'espressione di un'inaccettabile sottomissione della donna. L'iniziativa chiede una modifica della Costituzione per introdurre il divieto generale di nascondere il viso Leggi su ilsecoloxix (Di domenica 28 febbraio 2021) Per i promotori del testo, il velo integrale è un simbolo dell'islam politico, della sua volontà di proselitismo nonché l'espressione di un'inaccettabile sottomissione della donna. L'iniziativa chiede una modifica della Costituzione per introdurre il divieto generale di nascondere il viso

CeschiReto : RT @rtl1025: ????? In #Svizzera ci sarà un #referendum per esprimersi sul #lockdown. Ne parliamo in #nonstopnews con @CeschiReto, responsabil… - SettiRoberto : RT @SovranitaLavoro: La Svizzera terrà (probabilmente a giugno) un referendum per togliere al governo il potere di imporre lockdown. https:… - rtl1025 : ????? In #Svizzera ci sarà un #referendum per esprimersi sul #lockdown. Ne parliamo in #nonstopnews con @CeschiReto,… - Ozzy77more : RT @SennaGianMarco: In Svizzera voteranno il 7/03 tre referendum tra cui il divieto di portare il Burqa, che si appresta ad incassare il… - SuperFiammetta : #Svizzera,7 marzo:#Referendum x vietare di coprire viso in luoghi aperti a pubblico.X ambientalisti divieto avrebbe… -

Ultime Notizie dalla rete : Svizzera referendum Svizzera, un referendum deciderà se vietare burqa e niqab Per il governo e gli oppositori, il referendum è eccessivo. Il velo integrale è infatti un fenomeno marginale in Svizzera, dove le donne che portano il niqab in pubblico sono molto spesso turiste dei ...

In Svizzera il referendum per vietare il burqa e il niqab Gli Svizzeri, domenica prossima 7 marzo, saranno chiamati alle urne per pronunciarsi sul divieto di indossare il velo integrale in pubblico. Oltre dieci anni dopo la clamorosa votazione sul divieto ...

Svizzera, un referendum deciderà se vietare burqa e niqab Il Secolo XIX La parità di genere vista dai padri Nelle scorse settimane, due bravissime colleghe di Plusvalore, Barbara Antonioli Mantegazzini e Maria Luisa Parodi, hanno trattato il tema della parità di genere per ricordare il 50° anniversario del ...

A Berna niente più fuochi d’artificio nel centro storico Con 59 voti a 11, il Consiglio comunale ieri sera ha modificato di conseguenza il regolamento in materia, dando seguito alla proposta del municipio ...

Per il governo e gli oppositori, ilè eccessivo. Il velo integrale è infatti un fenomeno marginale in, dove le donne che portano il niqab in pubblico sono molto spesso turiste dei ...Gli Svizzeri, domenica prossima 7 marzo, saranno chiamati alle urne per pronunciarsi sul divieto di indossare il velo integrale in pubblico. Oltre dieci anni dopo la clamorosa votazione sul divieto ...Nelle scorse settimane, due bravissime colleghe di Plusvalore, Barbara Antonioli Mantegazzini e Maria Luisa Parodi, hanno trattato il tema della parità di genere per ricordare il 50° anniversario del ...Con 59 voti a 11, il Consiglio comunale ieri sera ha modificato di conseguenza il regolamento in materia, dando seguito alla proposta del municipio ...