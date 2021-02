Selvaggia Lucarelli, scioccata: denuncia le feste ai Navigli (Di domenica 28 febbraio 2021) Sul profilo social di Selvaggia Lucarelli continua la denuncia della giornalista contro le feste abusive che proprio in queste ore continuano a tenersi sui Navigli. Milano sembra avere intenzione di non fermarsi, di nuovo. Proprio come era successo questa estate, quando nonostante la situazione sembrava migliorata non ci si poteva permettere di abbassare la guardia, anche in questi giorni non è proprio il caso di dimenticare mascherine e Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di domenica 28 febbraio 2021) Sul profilo social dicontinua ladella giornalista contro leabusive che proprio in queste ore continuano a tenersi sui. Milano sembra avere intenzione di non fermarsi, di nuovo. Proprio come era successo questa estate, quando nonostante la situazione sembrava migliorata non ci si poteva permettere di abbassare la guardia, anche in questi giorni non è proprio il caso di dimenticare mascherine e Articolo completo: dal blog SoloDonna

