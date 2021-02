Sci alpino, frattura di tibia e perone per Kajsa Vickhoff Lie. Stessa diagnosi per Schneeberger (Di domenica 28 febbraio 2021) Una giornata speciale per i colori azzurri quello del superG in Val di Fassa, valido per la Coppa del Mondo di sci alpino 2020-2021. Su “La VolatA” di Passo San Pellegrino Federica Brignone ha ritrovato il sorriso e ha reagito da campionessa a una rassegna iridata a Cortina al di sotto delle aspettative. Le 16 vittorie e i 44 podi in Coppa le hanno consentito di eguagliare lo storico record di Deborah Compagnoni e le intenzioni dell’azzurra, ovviamente, sono quelle di non fermarsi qui. Tuttavia, la gara odierna è stata accompagnata anche da delle cadute da brividi. La norvegese Kajsa Vickhoff Lie, talento scandinavo delle prove veloci, ha subito la frattura di tibia e perone della gamba sinistra, già certificata dopo i primi soccorsi e confermata nel tardo pomeriggio dalla Federazione ... Leggi su oasport (Di domenica 28 febbraio 2021) Una giornata speciale per i colori azzurri quello del superG in Val di Fassa, valido per la Coppa del Mondo di sci2020-2021. Su “La VolatA” di Passo San Pellegrino Federica Brignone ha ritrovato il sorriso e ha reagito da campionessa a una rassegna iridata a Cortina al di sotto delle aspettative. Le 16 vittorie e i 44 podi in Coppa le hanno consentito di eguagliare lo storico record di Deborah Compagnoni e le intenzioni dell’azzurra, ovviamente, sono quelle di non fermarsi qui. Tuttavia, la gara odierna è stata accompagnata anche da delle cadute da brividi. La norvegeseLie, talento scandinavo delle prove veloci, ha subito ladidella gamba sinistra, già certificata dopo i primi soccorsi e confermata nel tardo pomeriggio dalla Federazione ...

_Carabinieri_ : Importante successo di Federica #Brignone nel Super Gigante Femminile in Val di Fassa. L’atleta del Centro Sportivo… - Eurosport_IT : Federica Brignone nella storia dello sci italiano! ???????? #EurosportSCI | #FISAlpine | #ValdiFassa | @FedeBrignone - Eurosport_IT : In una lettera meravigliosa @MikaelaShiffrin racconta il suo Mondiale, con un ringraziamento speciale a Cortina e l… - OA_Sport : #SCIALPINO Conferme sulla gravità degli infortuni a Lie e a Schneeberger nel superG in Val di Fassa - Mortadelus : RT @_Carabinieri_: Importante successo di Federica #Brignone nel Super Gigante Femminile in Val di Fassa. L’atleta del Centro Sportivo #Car… -