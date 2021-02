Rifondazione del M5s, Conte dice sì a Grillo. Sarà protagonista di una «ristrutturazione integrale» (Di domenica 28 febbraio 2021) Un ruolo ad hoc nella Rifondazione del M5s. Giuseppe Conte raccoglie l’invito di Beppe Grillo e torna in campo per elaborare nei prossimi giorni quella che lo stesso Movimento definisce su Facebook una «ristrutturazione integrale», che punta a trasformare la creatura di Gianroberto Casaleggio in una «forza politica sempre più aperta alla società civile, capace di diventare punto centrale di riferimento nell’attuale quadro politico e di avere un ruolo determinante da qui al 2050». La svolta dopo il vertice dello stato maggiore dei pentastellati, che si è svolto a Roma all’hotel Forum. Con ogni probabilità, il ruolo speciale destinato a Conte dovrà passare prima per una modifica dello Statuto, poi per un voto sulla piattaforma Rousseau. Al vertice romano che ha deciso la linea della ... Leggi su open.online (Di domenica 28 febbraio 2021) Un ruolo ad hoc nelladel M5s. Giusepperaccoglie l’invito di Beppee torna in campo per elaborare nei prossimi giorni quella che lo stesso Movimento definisce su Facebook una «», che punta a trasformare la creatura di Gianroberto Casaleggio in una «forza politica sempre più aperta alla società civile, capace di diventare punto centrale di riferimento nell’attuale quadro politico e di avere un ruolo determinante da qui al 2050». La svolta dopo il vertice dello stato maggiore dei pentastellati, che si è svolto a Roma all’hotel Forum. Con ogni probabilità, il ruolo speciale destinato adovrà passare prima per una modifica dello Statuto, poi per un voto sulla piattaforma Rousseau. Al vertice romano che ha deciso la linea della ...

