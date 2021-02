Juventus, quanti problemi per Pirlo (Di domenica 28 febbraio 2021) INVIATO A VERONA - Il giorno dopo il passo falso di Verona, alla Juventus non resta che aspettare. Sia la partita dell'Inter di oggi pomeriggio sia (sopattutto) i recuperi dei tanti elementi ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 28 febbraio 2021) INVIATO A VERONA - Il giorno dopo il passo falso di Verona, allanon resta che aspettare. Sia la partita dell'Inter di oggi pomeriggio sia (sopattutto) i recuperi dei tanti elementi ...

Fprime86 : RT @CorSport: #Juventus, quanti problemi per #Pirlo ?? - fcorniola : @FabRavezzani Direttore quanti soldi ha incassato la Juventus in piu’ grazie a Ronaldo?Potrebbe fornirci il dato co… - infoitsport : Juventus, quanti problemi per Pirlo - CorSport : #Juventus, quanti problemi per #Pirlo ?? - sportli26181512 : #Juventus, quanti problemi per #Pirlo: Dopo l'1-1 di ieri sera a Verona, il tecnico bresciano costretto a 'tifare'… -