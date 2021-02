Inter, anche Dario Baccin positivo al Covid: è il quinto dirigente (Di domenica 28 febbraio 2021) Brutte notizie in casa Inter sempre per quanto riguarda le positività al Coronavirus: anche Dario Baccin è risultato positivo al tampone Continuano ad aumentare i casi di positività al Coronavirus in casa Inter: dopo gli amministratori delegari Alessandro Antonello e Beppe Marotta, il direttore sportivo Ausilio e l’avvocato Capellini, anche Dario Baccin (vice di Ausilio) è risultato positivo al tampone. A confermarlo è anche La Repubblica: si tratta dunque del quinto dirigente nerazzurro a risultare positivo al Covid che fortunatamente per Conte non ha intaccato i calciatori e lo staff tecnico. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 28 febbraio 2021) Brutte notizie in casasempre per quanto riguarda le positività al Coronavirus:è risultatoal tampone Continuano ad aumentare i casi di positività al Coronavirus in casa: dopo gli amministratori delegari Alessandro Antonello e Beppe Marotta, il direttore sportivo Ausilio e l’avvocato Capellini,(vice di Ausilio) è risultatoal tampone. A confermarlo èLa Repubblica: si tratta dunque delnerazzurro a risultarealche fortunatamente per Conte non ha intaccato i calciatori e lo staff tecnico. Leggi su Calcionews24.com

