Ilaria Cucchi: 'Venduta la casa di Stefano. Un duro colpo, come lasciarlo andare. Spese non più sostenibili' (Di domenica 28 febbraio 2021) La casa della famiglia Cucchi a Morena, quartiere nell'estrema periferia a sud - est di Roma, è stata Venduta. Si tratta dell'abitazione che i genitori di Stefano, il geometra romano, morto il 22 ... Leggi su leggo (Di domenica 28 febbraio 2021) Ladella famigliaa Morena, quartiere nell'estrema periferia a sud - est di Roma, è stata. Si tratta dell'abitazione che i genitori di, il geometra romano, morto il 22 ...

occhio_notizie : Roma, venduta la casa di Stefano Cucchi | La sorella Ilaria: “Un duro colpo” - TuttoQuaNews : RT @leggoit: Ilaria Cucchi: «Venduta la casa di Stefano a Morena, un duro colpo. Spese non più sostenibili» - bolartur : RT @leggoit: Ilaria Cucchi: «Venduta la casa di Stefano a Morena, un duro colpo. Spese non più sostenibili» - leggoit : Ilaria Cucchi: «Venduta la casa di Stefano a Morena, un duro colpo. Spese non più sostenibili» - messveneto : Venduta la casa di Cucchi, Ilaria: 'Spese non più sostenibili, abbiamo pagato caro questi anni' -