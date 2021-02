GFVip | Giulio Pretelli fa un annuncio a Pierpaolo | è polemica sul web

Leggi su dailynews24

(Di domenica 28 febbraio 2021) Venerdì sera è andato in onda il consueto appuntamento con il Grande Fratello Vip, condotto da Alfonso Signorini. La puntata, la semifinale nello specifico, è stata ricca di emozioni e di tanti contrasti, come sempre. Si sono affrontati moltissimi problemi e tematiche e non sono mancate le polemiche.ha fatto una bellissima sorpresa L'articolo