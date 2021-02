Forse a Emiliano e De Luca non è ancora chiaro cosa significhi chiudere le scuole (Di domenica 28 febbraio 2021) Fuori controllo. In preda a un furore antiscolastico immotivato e assurdo, che va contro ogni buon senso ma soprattutto contro le stesse decisioni del governo prese a livello nazionale. Così appaiono le ultimissime decisioni dei due governatori – Michele Emiliano e Vincenzo De Luca – di un partito che si definisce “democratico”. Chiusura delle scuole di ogni ordine e grado – di ogni ordine e grado, cioè a partire nidi! – fino a che la campagna vaccinale non si sia conclusa. Una scelta, ripeto, che nessuno al governo, ma neanche dal Comitato Tecnico Scientifico, ha chiesto loro di fare, almeno finora. E tutto questo con la Puglia in zona gialla da lunedì e arancione la Campania. Nessuna zona rossa, dunque, dove comunque altrove le scuole restano aperte fino almeno fino alle medie. Oggi tutti i giornali parlano di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 28 febbraio 2021) Fuori controllo. In preda a un furore antiscolastico immotivato e assurdo, che va contro ogni buon senso ma soprattutto contro le stesse decisioni del governo prese a livello nazionale. Così appaiono le ultimissime decisioni dei due governatori – Michelee Vincenzo De– di un partito che si definisce “democratico”. Chiusura delledi ogni ordine e grado – di ogni ordine e grado, cioè a partire nidi! – fino a che la campagna vaccinale non si sia conclusa. Una scelta, ripeto, che nessuno al governo, ma neanche dal Comitato Tecnico Scientifico, ha chiesto loro di fare, almeno finora. E tutto questo con la Puglia in zona gialla da lunedì e arancione la Campania. Nessuna zona rossa, dunque, dove comunque altrove lerestano aperte fino almeno fino alle medie. Oggi tutti i giornali parlano di ...

