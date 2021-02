Cormezz | De Laurentiis ha messo in conto ulteriori passi indietro

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 28 febbraio 2021) Sarebbe di completa rassegnazione, secondo il Corriere del Mezzogiorno, la posizione del presidente del Napoli Aurelio Deche oggi sarà al Maradona per assistere alla partita contro il Benevento. “Detorna al fianco della squadra, ma senza alcuna pressione per la qualificazione Champions, il presidente ha ancheinl’eventuale e ulteriore «passo»” Se da un lato è chiaro che il Napoli è chiamato ad una reazione d’orgoglio dopo essere uscito dalla Coppa Italia e dall’Europa League e aver frantumato due obiettivi stagionali, dall’altro, il presidente sembra non voler prendere decisioni affrettate. L'articolo ilNapolista.