Un uomo di 55 anni, G.B., è morto a seguito di un grave incidente d'Auto a Camerata Cornello, in Valle Brembana. L'uomo, residente in paese, sarebbe uscito di strada a bordo della sua utilitaria, rompendo un muretto in pietra e finendo con l'Auto sul greto del fiume Brembo. L'allarme è scattato poco prima delle 8,30 di domenica 28 febbraio, quando un passante ha notato l'Auto nel fiume. Sul posto sono intervenute l'ambulanza e l'Automedica, oltre ai carabinieri di Bergamo e Zogno per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. Accertamenti in corso.

Ultime Notizie dalla rete : Auto finisce Auto finisce nel fiume a Camerata Cornello, muore 55enne L'uomo, residente in paese, sarebbe uscito di strada a bordo della sua utilitaria, rompendo un muretto in pietra e finendo con l'auto sul greto del fiume Brembo.

Auto finisce contro un palo della luce e poi si ribalta, due feriti Per cause in corso di accertamento, l'auto che procedeva in direzione Crotone, ha perso il controllo finendo sulla rotatoria e andando a sbattere contro il palo dell'illuminazione, per poi ribaltarsi.

Fuori strada con l'auto a Tronzano: due persone in ospedale Intorno alle 20,15 di ieri sera, 28 febbraio, una squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento permanente di Livorno Ferraris è intervenuta a Tronzano in via Verdi (frazione Salomino) per un inciden ...

Per cause in corso di accertamento, l'auto che procedeva in direzione Crotone, ha perso il controllo finendo sulla rotatoria e andando a sbattere contro il palo dell'illuminazione, per poi ribaltarsi. Intorno alle 20,15 di ieri sera, 28 febbraio, una squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento permanente di Livorno Ferraris è intervenuta a Tronzano in via Verdi (frazione Salomino) per un incidente.