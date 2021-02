Zaccagni: “Juric mi lascia libero di inventare, ma all’inizio non reggevo i suoi allenamenti” (Di sabato 27 febbraio 2021) Mattia Zaccagni, centrocampista dell’Hellas Verona, ha rilasciato un’intervista a SportWeek, inserto de La Gazzetta dello Sport, di cui si riporta un estratto. Juric mi lascia libero. Mi dice di provare quello che mi viene in mente quando ho la palla. Volevo arrivare a questo livello e ora voglio rimanerci. In Serie A devi giocare ogni partita al 100%, altrimenti gli avversari ti passano davanti. Juric mi ha aiutato in questo. all’inizio non stavo dietro ai suoi allenamenti, in palestra facevo solo lavori di forza seguendo una tabella personalizzata. Ora invece riesco a tenere il ritmo delle sedute atletiche. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di sabato 27 febbraio 2021) Mattia, centrocampista dell’Hellas Verona, ha rito un’intervista a SportWeek, inserto de La Gazzetta dello Sport, di cui si riporta un estratto.mi. Mi dice di provare quello che mi viene in mente quando ho la palla. Volevo arrivare a questo livello e ora voglio rimanerci. In Serie A devi giocare ogni partita al 100%, altrimenti gli avversari ti passano davanti.mi ha aiutato in questo.non stavo dietro ai, in palestra facevo solo lavori di forza seguendo una tabella personalizzata. Ora invece riesco a tenere il ritmo delle sedute atletiche. L'articolo ilNapolista.

