Va in Bagno a Fine Lezione e Accusa un Malore Fatale, Addio alla Maestra Carmen Calcagni (Di sabato 27 febbraio 2021) Un’insegnante di 52 anni di una scuola primaria di Bologna, Carmen Calcagni, è deceduta in seguito ad un Malore nei bagni della scuola, dove si era recata alla Fine delle ... Leggi su youreduaction (Di sabato 27 febbraio 2021) Un’insegnante di 52 anni di una scuola primaria di Bologna,, è deceduta in seguito ad unnei bagni della scuola, dove si era recatadelle ...

Annarella155 : @antonio16831540 Buon fine settimana anche a te caro Antonio e buona potatura! Bello Vittorione che, approfittando… - itsmevoidstiles : buongiorno,mi auguro vi siate ripresi da ieri per il mio party... ho delle novità:portate un costume,perché faremo… - 5sosfamOnedir14 : FINALMENTE POSSO ANDARE IN BAGNO TRANQUILLA, aspettavo solamente la pubblicità e la fine di questo agoniato televot… - ernestomendace : RT @SeguiBalleri: #RenziRispondi finirà come sempre, alla fine #Renzi risponderà, non vi andranno bene le risposte,saranno tardive bla bla… - SeguiBalleri : #RenziRispondi finirà come sempre, alla fine #Renzi risponderà, non vi andranno bene le risposte,saranno tardive bl… -