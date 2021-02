Ultime Notizie Roma del 27-02-2021 ore 16:10 (Di sabato 27 febbraio 2021) Romadailynews radiogiornale pomeriggio dalla redazione studio Giuliano Ferrigno il prossimo difficile sarà in vigore dal 6 marzo per un mese nel testo da te alle regioni si legge che a Pasqua e Pasquetta saranno blindate parrucchieri chiusi in zona rossa cinema teatri musei aperti dal 27 marzo didattica distanza almeno al 50% per le superiori da lunedì Lombardia Piemonte Marche passano dal giallo all’arancione Molise Basilicata in rosso in caso di positività al 6,3% 235 decessi Oltre 4000 vaccini somministrati Intanto il sindaco di Milano Giuseppe sala sanzione a prendere la cittadinanza comportatevi in modo adeguato al difficile momento in controlli in tutta Italia aumenterai la polizia di Myanmar Birmania sparato oggi proiettili di gomma per disperdere i manifestanti dopo che ieri l’ambasciatore del paese asiatico presso Le Nazioni Unite ha rotto i ranghi e ha ... Leggi su romadailynews (Di sabato 27 febbraio 2021)dailynews radiogiornale pomeriggio dalla redazione studio Giuliano Ferrigno il prossimo difficile sarà in vigore dal 6 marzo per un mese nel testo da te alle regioni si legge che a Pasqua e Pasquetta saranno blindate parrucchieri chiusi in zona rossa cinema teatri musei aperti dal 27 marzo didattica distanza almeno al 50% per le superiori da lunedì Lombardia Piemonte Marche passano dal giallo all’arancione Molise Basilicata in rosso in caso di positività al 6,3% 235 decessi Oltre 4000 vaccini somministrati Intanto il sindaco di Milano Giuseppe sala sanzione a prendere la cittadinanza comportatevi in modo adeguato al difficile momento in controlli in tutta Italia aumenterai la polizia di Myanmar Birmania sparato oggi proiettili di gomma per disperdere i manifestanti dopo che ieri l’ambasciatore del paese asiatico presso Le Nazioni Unite ha rotto i ranghi e ha ...

fanpage : 'Dobbiamo prepararci ad una situazione in cui dovremo vaccinarci per anni al causa delle varianti del Covid-19' Ang… - fanpage : Il Brasile è sull'orlo del collasso. - Corriere : #Covid19, le principali notizie di oggi ?? Ufficiale: a partire da lunedì primo marzo, la #Sardegna diventa… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Ultime Notizie Roma del 27-02-2021 ore 16:10' su @Spreaker #notizie_roma_tempo_reale… - PaoloBMb70 : Covid, le ultime notizie di oggi in Italia e nel mondo ?? COVID, l'Emilia Romagna rischia l'arancione scuro. I color… -