Uccide la sorella disabile mentre i genitori dormono nell’altra stanza: 14enne in manette (Di sabato 27 febbraio 2021) Una drammatica storia quella che viene da Lancaster, in Pennsylvania, negli Stati Uniti. Una 14enne, Claire Miller, ha pugnalato a morte la sorella Hellen di 19 anni approfittando del fatto che i genitori erano nella loro stanza a dormire. La vittima, che viveva su una sedia a rotelle a causa di una paralisi celebrale, è stata trovata agonizzante in un lago di sangue e con un profonda ferita al collo dagli agenti che sono giunti immediatamente sul posto. A chiamare i soccorsi era stata la stessa Claire, che ha contattato il 911 urlando di “aver ucciso mia sorella” mentre i genitori erano nell’altra stanza a dormire. I sanitari hanno provato a salvarle la vita ma purtroppo per la ragazza non c’è stato nulla da fare. Al momento non sono ... Leggi su tpi (Di sabato 27 febbraio 2021) Una drammatica storia quella che viene da Lancaster, in Pennsylvania, negli Stati Uniti. Una, Claire Miller, ha pugnalato a morte laHellen di 19 anni approfittando del fatto che ierano nella loroa dormire. La vittima, che viveva su una sedia a rotelle a causa di una paralisi celebrale, è stata trovata agonizzante in un lago di sangue e con un profonda ferita al collo dagli agenti che sono giunti immediatamente sul posto. A chiamare i soccorsi era stata la stessa Claire, che ha contattato il 911 urlando di “aver ucciso miaeranoa dormire. I sanitari hanno provato a salvarle la vita ma purtroppo per la ragazza non c’è stato nulla da fare. Al momento non sono ...

ChiaraSaracino : Uccide la sorella e i suoi tiktok diventano virali: account sospeso - ComPasPaoloVI : 'Avete inteso che fu detto...ma io vi dico'. La Legge non è abolita ma portata a pienezza. Il discepolo non solo no… - djmisterpiu : mo vi spiego l'accaduto ed i consigli che mi furono dati dagli psichiatri quando stavo in salute ed ero minorenne,t… - morleysoul : Rungtiva che dice a Jane che non la abbandonerà mai e sarà sempre al suo fianco e poi dieci anni dopo la uccide dro… - raffavain : Devo andare a prendere Lucia a lavoro ma il solo pensiero di scendere col freddo dopo essermi fatta 2 ore nel traff… -